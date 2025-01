Nowy rok to okazja do składania obietnic i wprowadzania zmian. Jako Redakcja Rzeczpospolitej także wprowadzamy zmiany i obiecujemy jeszcze więcej wartościowych treści, ale też nową ich odsłonę, aby mogła z niej skorzystać szersza grupa odbiorców.

„Tygodnik Kadrowych” to nie tylko wskazanie najbardziej aktualnych problemów, ale też wskazówki, jak sobie z nimi poradzić. To nie tylko informacje o wejściu w życie nowych przepisów czy planach rządu, ale analiza ich wpływu na rzeczywistość polskich firm. Nie chcemy zostawiać Czytelnika z niedosytem wiedzy, więc nie kończymy wyjaśnień tam, gdzie zaczynają się pytania.

Co nowego znajdą Państwo w „Tygodniku Kadrowych”? Co tydzień ekspert odpowie na pytania dotyczące jednego z nurtujących służby kadrowe problemów. Sędzia opisze zagadnienia procesu sądowego z prawa pracy „od kuchni”, czyli jak to wygląda z punktu widzenia sędziego i jak na co dzień powinien postępować pracodawca, aby ograniczyć swoje ryzyko na wypadek sporu. W cyklu „Pułapki na kadrowca” wskażemy mielizny, na jakich często grzęzną pracownicy zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi. A treści w rubryce „Bezpieczne zarządzanie” kierujemy do menadżerów, zanurzając się w meandry ich roli w firmie, aby uczulić ich na to, co powinno przykuć ich uwagę nie tylko dla sprawnego zarządzania, ale też dla ich własnego bezpieczeństwa. Tygodnik to także przypomnienie aktualnych obowiązków, analiza bieżącego orzecznictwa – tak krajowego, jak i unijnego, jak też dużo innej wiedzy z szeroko pojętego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Skorzysta z niej zarówno praktyk, prawnik, przedsiębiorca, pracodawca czy dyrektor.

Zapraszam do lektury, aby przekonali się Państwo, że nie składamy pustych obietnic!