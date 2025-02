Katarzyna Wójcik: Granica między zdalnym a zagranicznym

Zdalnie pracuje co 10 Polak. Nie jest to więc zjawisko marginalne. Okazje się, że z pracą spoza biura wciąż jest związanych wiele wątpliwości. Zwłaszcza, gdy pracownik przekracza granicę kraju. Pracę zdalną z zagranicy trzeba rozpatrywać pod kątem przepisów prawa pracy, imigracyjnych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wątpliwości związane z obowiązkami składkowymi rozwiał częściowo Sąd Najwyższy. Orzekł, że osoba, która wykonuje pracę zdalną z zagranicy podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Składek do polskiego ZUS nie odprowadza się natomiast za osobę, która pracuje zagranicą, a tylko przesyła wyniki swojej pracy do Polski, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracodawcom zapewne trudno wytyczyć wyraźną granicę między tym, co zdalne, a zagraniczne. Więcej na ten temat w artykule: „Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2024 roku”.