Zwolnienie chorobowe to nie urlop

Korzystanie przez pracowników z wycieczek zagranicznych podczas zwolnienia chorobowego to coraz częstszy problem pracodawców. Tanie bilety lotnicze, nieprzyjemna pogoda za oknem oraz łatwość w uzyskaniu zwolnienia chorobowego sprzyjają korzystaniu z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Pracownicy przyłapani na wyjeździe zagranicznym często tłumaczą go koniecznością zmiany otoczenia i celami regeneracyjnymi. Z perspektywy pracodawcy trudno jest odeprzeć taki argument, zwłaszcza jeśli pracownik na L4 ma adnotację „może chodzić”, co najczęściej spotykane jest na zwolnieniach wystawianych przez lekarzy psychiatrów. Niestety zdarza się, że sekwencja zdarzeń jest taka, że zakupu wycieczki zagranicznej dokonano przed „pogorszeniem się zdrowia” pracownika. Sytuacja pracodawcy będzie jeszcze trudniejsza, jeśli pracownik otrzyma zasiłek chorobowy od organu rentowego. Skoro pracownik twierdzi, że wyjazd ma charakter zdrowotny, na zwolnieniu chorobowym znajduje się adnotacja „może chodzić,” a organ nie znalazł podstaw do tego, aby nie przyznać mu zasiłku – to jakie argumenty ma pracodawca, który chciałby zwalczyć nieetyczne praktyki pracowników?