Sygnalista czy jednak aferzysta? Pracownicy nadużywają przepisów.

Coraz więcej firm mierzy się z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących mobbingu. To efekt rosnącej świadomości pracowników oraz nadchodzących zmian legislacyjnych, które mają na celu wzmocnienie ochrony przed przemocą psychiczną w miejscu pracy. Choć wiele zgłoszeń dotyczy realnych przypadków nieprawidłowości, coraz częściej pojawiają się także sytuacje budzące wątpliwości co do ich zasadności lub intencji osoby zgłaszającej. Dla pracodawców oznacza to poważne wyzwania - z jednej strony są zobowiązani do podejmowania działań w odpowiedzi na każde zawiadomienie, z drugiej zaś brakuje jasnych procedur i narzędzi, które pozwalałyby właściwie reagować na przypadki zgłoszeń składanych w złej wierze.