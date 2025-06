Katarzyna Wójcik: Związek jak beczka prochu

Związki zawodowe korzystają z różnych form partycypacji, począwszy od prawa do informacji, poprzez konsultacje, aż po podejmowanie decyzji wraz z pracodawcą. Mają prawo do negocjowania układów zbiorowych pracy, wpływają na treść regulaminu pracy i wynagrodzeń, ustalają warunki związane z restrukturyzacją zatrudnienia. Wielu pracodawców uważa te uprawnienia za dodatkowy problem, zwłaszcza w czasie kryzysu. Sytuacji nie ułatwia konfrontacyjne nastawienie niektórych związkowców. W wielu firmach relacje ze związkami zawodowymi funkcjonują na podstawie nieformalnych ustaleń, dawnych przyzwyczajeń lub praktyk, które nigdy nie zostały spisane. To droga do nieporozumień.