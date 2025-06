Jakie błędy popełniają kadrowi podczas ustalania prawa do odpraw emerytalno-rentowych

Po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, pracownik, który pobrał w przeszłości odprawę z uwagi na przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie nabywa prawa do kolejnej odprawy, ani do wyrównania otrzymanego wcześniej świadczenia.