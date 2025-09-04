Rzeczpospolita
Katarzyna Wójcik: Kiedy wszyscy będziemy pracować krócej?

Skrócenie tygodnia pracy wiąże się z rozwojem technologii. Zapewne przy wprowadzeniu ośmiogodzinnego czasu pracy i wolnych sobót też pojawiało się wiele wątpliwości.

Publikacja: 04.09.2025 06:00

Zapewne przy wprowadzeniu ośmiogodzinnego czasu pracy i wolnych sobót też pojawiało się wiele wątpliwości.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

–  Ośmiogodzinny czas pracy wprowadzono w Polsce 107 lat temu, a wolne soboty ponad 50 lat temu. W tym czasie wiele się zmieniło. Wzrosła efektywność pracy, wiele krajów już dziś skraca czas pracy – przekonuje entuzjastka tego pomysłu, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pracodawcy mogą zgłaszać się do 15 września do ministerialnego pilotażu. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Pilotażowy skrócony czas pracy – szansa czy pułapka?”. Wprowadzenie zmian legislacyjnych zmierzających do skrócenia czasu pracy, bez wcześniejszej analizy i oceny skutków takiej decyzji, mogłoby się źle skończyć dla gospodarki. Dobrze więc, że pilotaż jest.

