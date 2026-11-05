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Katarzyna Wójcik: L4 nie jest narzędziem negocjacyjnym

Pracownik powinien mieć pewność, że w czasie choroby jego prawa będą respektowane. Pracodawca ma jednak możliwość reagowania na nadużycia.

Publikacja: 05.11.2026 06:00

L4 nie jest narzędziem negocjacyjnym

L4 nie jest narzędziem negocjacyjnym

Foto: Adobe Stock

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Katarzyna Wójcik

Zwolnienie lekarskie nie powinno być traktowane jak karta przetargowa w sporze z pracodawcą. Jego funkcją jest umożliwienie powrotu do zdrowia, a nie odwleczenie niekorzystnej decyzji kadrowej. Podejrzenia o nadużywanie zwolnień lekarskich pojawiają się zwłaszcza w okresach restrukturyzacji, gdy pracownicy obawiający się utraty zatrudnienia nagle znikają z firmowych grafików.

Pracodawca nie może zakładać, że każde zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu wezwania na rozmowę z przełożonym jest fikcyjne. Choroba może być rzeczywistą konsekwencją stresu i niepewności zawodowej. Jeśli jednak istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nadużycie, wskazana jest kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia. Prawo pracy nie wymaga od pracodawcy naiwności.

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