Julita Karaś-Gasparska: Fiskus to nie święty Mikołaj

Okres świąteczny w firmach często wiąże się z dodatkowymi wydatkami, przede wszystkim z organizacją świątecznego „śledzika” i zakupem paczek dla pracowników i ich dzieci, a często także upominków dla kontrahentów. Wraz z tymi świadczeniami pojawia się jednak pytanie, od których świątecznych wydatków można rozliczyć VAT, a które nie dają takiego prawa. Jak zatem uniknąć podatkowych niespodzianek w święta? Czy firma może odliczyć VAT od wydatków związanych z organizacją wigilii, w części przypadającej na pracowników i ewentualnie stałych współpracowników? Czy trzeba naliczyć VAT od nieodpłatnego przekazania prezentów pracownikom? Jak rozliczyć VAT od bonów i kart podarunkowych dla pracowników? Czy firma ma prawo odliczyć VAT od zakupu świątecznego wystroju biura: ozdób, choinek, światełek? Jak rozliczyć VAT od tych (i nie tylko tych) świątecznych wydatków – piszemy w artykule pt. "Świąteczne świadczenia w firmie – jak rozliczyć VAT". Wszystkie świąteczne wydatki trzeba właściwie udokumentować i zaklasyfikować je zgodnie z rzeczywistym celem, w jakim zostały poniesione. Trzeba bowiem pamiętać, że skarbówka to nie święty Mikołaj: nie rozdaje prezentów, nie przymyka oka na nieprawidłowości. Nawet w święta, gdy biuro pachnie piernikiem, a w tle gra kolęda.