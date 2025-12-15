Reklama
Julita Karaś-Gasparska: Fiskus to nie święty Mikołaj

Chociaż święta to czas wyjątkowy, przepisy podatkowe nie stają się nagle łagodniejsze. Nie obowiązuje taryfa ulgowa „pod choinkę”, nie ma sezonowych zwolnień ani specjalnych odliczeń.

Publikacja: 15.12.2025 06:00

Julita Karaś-Gasparska: Fiskus to nie święty Mikołaj

Julita Karaś-Gasparska: Fiskus to nie święty Mikołaj

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Okres świąteczny w firmach często wiąże się z dodatkowymi wydatkami, przede wszystkim z organizacją świątecznego „śledzika” i zakupem paczek dla pracowników i ich dzieci, a często także upominków dla kontrahentów. Wraz z tymi świadczeniami pojawia się jednak pytanie, od których świątecznych wydatków można rozliczyć VAT, a które nie dają takiego prawa. Jak zatem uniknąć podatkowych niespodzianek w święta? Czy firma może odliczyć VAT od wydatków związanych z organizacją wigilii, w części przypadającej na pracowników i ewentualnie stałych współpracowników? Czy trzeba naliczyć VAT od nieodpłatnego przekazania prezentów pracownikom? Jak rozliczyć VAT od bonów i kart podarunkowych dla pracowników? Czy firma ma prawo odliczyć VAT od zakupu świątecznego wystroju biura: ozdób, choinek, światełek? Jak rozliczyć VAT od tych (i nie tylko tych) świątecznych wydatków – piszemy w artykule pt. "Świąteczne świadczenia w firmie – jak rozliczyć VAT". Wszystkie świąteczne wydatki trzeba właściwie udokumentować i zaklasyfikować je zgodnie z rzeczywistym celem, w jakim zostały poniesione. Trzeba bowiem pamiętać, że skarbówka to nie święty Mikołaj: nie rozdaje prezentów, nie przymyka oka na nieprawidłowości. Nawet w święta, gdy biuro pachnie piernikiem, a w tle gra kolęda.

