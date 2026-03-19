Instrument, który daje program SAFE jest przez nas oceniany jako dobry. Jako z jednej strony oczywiście duże pobudzenie dla gospodarki i polskich przedsiębiorców, a z drugiej strony z punktu widzenia ekonomicznego jest to instrument, który opiera się na finansowaniu Unii Europejskiej i w tym zakresie jest po prostu tańszy wobec innych możliwych – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, gość Marcina Piaseckiego. – Dobre jest to, co słyszymy od rządu w tym zakresie, że ten program będzie kontynuowany. Pytanie, czy będzie on przedmiotem kolejnych sporów i jakichś zmian decyzji. A my jako biznes bardzo potrzebujemy stabilności i przewidywalności, której bardzo, bardzo jako biznes potrzebujemy – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

Reklama Reklama