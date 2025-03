Dlaczego PPP przegrywa z zamówieniami publicznymi

Podmioty sektora publicznego, wydatkując środki na zaspokojenie swoich potrzeb, w szczególności w zakresie robót budowlanych lub usług (np. komunalnych), dysponują konkurencyjnymi mechanizmami pozwalającymi na realizację zadań. W szczególności zwrócić należy uwagę na dwa tryby postępowań prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: PZP) oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (dalej: PPP).

Pomimo braku preferencji co do stosowanych trybów podmioty wydatkujące środki publiczne w zdecydowanej większości decydują się na realizację swoich inwestycji i zamierzeń w ramach rynku zamówień publicznych, całkowicie wręcz pomijając możliwość wdrażania projektów w ramach PPP. Aby lepiej zobrazować skalę tego zagadnienia, wystarczy zapoznać się z danymi opublikowanymi w ramach raportu opracowanego przez Centralną Rządową Jednostkę ds. PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącego rynku PPP od roku 2009 do III kw. 2024. Przykładowo w 2023 r. łącznie w ramach PPP zawarto 8 umów, zaś do końca III kw. 2024 r. umów takich zawarto 15. Analiza wcześniejszych lat pokazuje tylko, że suma ta w zależności od roku waha się od 2 umów w 2009 r. do rekordowych 23 umów w roku 2015. Odnosząc się do zamówień publicznych, warto jedynie wskazać, że zgodnie z opublikowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych statystykami dotyczącymi rynku zamówień publicznych, kontroli oraz środków ochrony prawnej dla III kwartału 2024 r., przez pierwsze dziewięć miesięcy roku 2024 liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (z wyłączeniem dziedziny obronności i bezpieczeństwa) wyniosła 116 324. Różnica skali pomiędzy projektami realizowanymi w ramach PPP a rynku zamówień publicznych jest zatem kolosalna.