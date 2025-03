Rejestracja znaku towarowego – jak uniknąć błędów przy wyborze klas?

Klasy towarowe to kategorie przypisane do określonych produktów i usług. Ich wybór ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyznaczają one zakres ochrony prawnej znaku, precyzując obszar, w którym będzie on chroniony. Każda klasa obejmuje konkretne towary lub usługi, a rejestracja znaku w danej klasie oznacza, że ochrona obejmuje wyłącznie wskazane elementy. Niewłaściwy wybór klas może prowadzić do ograniczenia ochrony lub braku możliwości skutecznej obrony przed naruszeniami. Dlatego tak istotne jest staranne dobranie klas, które zapewnią skuteczną ochronę marki.