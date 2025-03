Praca zdalna i hybrydowa w 2025 r. – przewodnik dla pracodawców

Zbliża się druga rocznica wejścia przepisów regulujących szczegółowo pracę zdalną w Polsce, które zaczęły obowiązywać 7 kwietnia 2023 roku. Wbrew początkowym obawom nie wykreśliły one pracy zdalnej z krajobrazu zawodowego w Polsce. Z danych za II kwartał 2024 roku wynika, że około 10,2 proc. wszystkich zatrudnionych, czyli około 1,76 mln osób, wykonywało swoje zadania w trybie zdalnym w pełnym lub częściowym wymiarze. Gdy uwzględnimy również tych, którzy sporadycznie pracują z domu, liczba ta wzrasta do 2,71 mln, co stanowi 15,7 proc. ogółu pracujących.