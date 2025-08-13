Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Można prowadzić biznes w sypialni i rozliczać ją w podatkowych kosztach

Informatyk może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na pokój, w którym prowadzi działalność. Nawet jeśli w umowie najmu został określony jako sypialnia. Fiskusowi to nie przeszkadza.

Publikacja: 13.08.2025 20:10

Można prowadzić biznes w sypialni i rozliczać ją w podatkowych kosztach

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Nie potrzebujemy z żoną dwóch sypialni, dlatego w jednej z nich zrobiłem gabinet, służy teraz do cichej i spokojnej pracy. Tak argumentował przedsiębiorca, który chce rozliczać w kosztach przypadające na to pomieszczenie opłaty. Skarbówka nie ma nic przeciwko.

O interpretację wystąpił programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wynajął trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 64 m2. Z umowy najmu wynika, że lokal jest przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe. Właściciel nie zezwala na formalne prowadzenie firmy i wpisywanie adresu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie zabrania jednak pracy zdalnej, dlatego informatyk uznał, że w jednym z pokojów może prowadzić swój biznes. W pozostałych dwóch (sypialnia i pokój dzienny) mieszka razem z żoną.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Czy prawnik rozliczy nowe zęby w kosztach firmy? Jest stanowisko fiskusa
PIT- Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Czy prawnik rozliczy nowe zęby w kosztach firmy? Jest stanowisko fiskusa
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Czy informatyk może pływać służbowo po Oceanie Atlantyckim? I rozliczyć rejs w kosztach firmy?
PIT- Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Czy informatyk rozliczy w kosztach rejs na Teneryfie? Jest to możliwe
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama