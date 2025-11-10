Kilkunastoletni lokal może być amortyzowany szybciej

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2025 r. (0113-KDIPT2-1.4011.688. 2025.2.KD).

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się nieruchomościami, zarabia na wynajmie, zarządzaniu oraz wycenie. Planuje nabyć lokal niemieszkalny. Chce go zaliczyć do środków trwałych. Twierdzi, że ma do tego prawo, ponieważ nieruchomość będzie wykorzystywana w firmie, zamierza ją używać dłużej niż przez rok, jest kompletna i zdatna do użytku. Spełnia więc warunki z definicji środka trwałego. Wartość początkowa nieruchomości to cena nabycia powiększona o prowizje i opłaty notarialne.