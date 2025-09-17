Rzeczpospolita
Prawnik zaliczy do podatkowych kosztów tylko część opłat za aplikację

Skarbówka twierdzi, że radcowie prawni i adwokaci mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na aplikację i egzaminy, które zostały poniesione w roku założenia kancelarii. Sąd przyznał jej rację.

Publikacja: 17.09.2025 04:31

Przemysław Wojtasik

27 września odbędą się egzaminy na aplikacje. Przyszłych mecenasów czeka dużo pracy i spore wydatki. Czy będą mogli je zaliczyć do podatkowych kosztów prawniczej działalności?

– Wydawać by się mogło, że nie powinno być z tym problemów. Wydatki na aplikację, egzaminy oraz składki ponoszone są przecież po to, aby zarabiać na wykonywaniu usług radcy prawnego bądź adwokata. Fiskus rzuca jednak prawnikom kłody pod nogi – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. Przypomina, że skarbówka przez wiele lat kwestionowała wydatki na zdobycie tytułu zawodowego adwokata bądź radcy prawnego poniesione jeszcze przed założeniem firmy. Twierdziła, że są to wydatki osobiste, związane z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy.

