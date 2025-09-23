W jaki sposób rozliczam się z fiskusem? Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, bo po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ewolucji poglądów skarbówki nie jest to wcale takie oczywiste.

Spójrzmy na sprawę jednego z czytelników. – Na początku roku, w terminie ustawowym, czyli do 20 lutego, zmieniłem formę firmowych rozliczeń z ryczałtu na skalę (ze względu na możliwość wspólnego zeznania z żoną). Chociaż przychody mam co miesiąc, pierwszą zaliczkę na PIT płaciłem dopiero w wakacje (wtedy przekroczyłem kwotę dochodu wolnego od podatku) i przez pomyłkę wpisałem stare, czyli dla ryczałtu, oznaczenie przelewu. Podobno NSA uznał, że przelew jest skuteczną formą wyboru opodatkowania. Czy to oznacza, że wróciłem na ryczałt? – pyta czytelnik.