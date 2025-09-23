Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Czy błąd w przelewie do urzędu powoduje zmianę formy rozliczeń z fiskusem?

Jeśli przedsiębiorca prawidłowo wybrał formę opodatkowania, to skarbówka nie może uznać, że ją zmienił błędnie opisując przelew bankowy wysłany do urzędu już po upływie terminu na decyzję w sprawie zasad rozliczeń.

Publikacja: 23.09.2025 13:18

Czy błąd w przelewie do urzędu powoduje zmianę formy rozliczeń z fiskusem?

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

W jaki sposób rozliczam się z fiskusem? Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, bo po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ewolucji poglądów skarbówki nie jest to wcale takie oczywiste.

Spójrzmy na sprawę jednego z czytelników. – Na początku roku, w terminie ustawowym, czyli do 20 lutego, zmieniłem formę firmowych rozliczeń z ryczałtu na skalę (ze względu na możliwość wspólnego zeznania z żoną). Chociaż przychody mam co miesiąc, pierwszą zaliczkę na PIT płaciłem dopiero w wakacje (wtedy przekroczyłem kwotę dochodu wolnego od podatku) i przez pomyłkę wpisałem stare, czyli dla ryczałtu, oznaczenie przelewu. Podobno NSA uznał, że przelew jest skuteczną formą wyboru opodatkowania. Czy to oznacza, że wróciłem na ryczałt? – pyta czytelnik.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez PIT? Jest pewien sposób
PIT
Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez PIT? Jest pewien sposób
Jak są opodatkowane nagrody w konkursach, grach i sprzedaży premiowej
PIT
Jak są opodatkowane nagrody w konkursach, grach i sprzedaży premiowej
Fiskus: magazyn energii nie ma wpływu na firmowy przychód
PIT
Fiskus: magazyn energii nie ma wpływu na firmowy przychód
Czynsz z dzierżawy znaku towarowego przychodem z praw majątkowych
PIT
Czynsz z dzierżawy znaku towarowego przychodem z praw majątkowych
Zmiany w podatku solidarnościowym. Zapłacą go też informatycy
PIT
Zmiany w podatku solidarnościowym. Zapłacą go też informatycy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama