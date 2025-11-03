Kiedy od umorzenia udziałów nie pobiera się podatku u źródła

Stanowisko takie potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 25 czerwca 2025 r. (0111-KDIB1-2.4010.219.2025.2.AW).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła polska spółka planująca przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia części udziałów swojego jedynego udziałowca – cypryjskiej spółki kapitałowej. Umorzenie miało nastąpić za wynagrodzeniem pieniężnym poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki. Wnioskodawca chciał potwierdzić, że wypłacone wspólnikowi wynagrodzenie nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła oraz zastosowania tzw. mechanizmu pay and refund (art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT). Wnioskująca spółka twierdziła, że kwalifikacja źródła przychodu z tytułu umorzenia udziałów na gruncie przepisów ustawy o CIT uzależniona jest od trybu, w jakim przeprowadzane jest umorzenie. Artykuł 7b ust. 1 ustawy o CIT rozróżnia bowiem dwie kategorie przychodów z zysków kapitałowych związanych z umorzeniem, tj.: