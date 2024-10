Warto już zacząć przygotowania do Krajowego Systemu e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (dalej: KSeF) to funkcjonująca od 2022 r. platforma do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. W związku z tym, że faktury w systemie generowane są według określonego wzoru, a każdej fakturze nadawany jest indywidualny numer faktury, zostały one przez ustawodawcę określone mianem faktur ustrukturyzowanych.

Jak wynika z pierwotnego brzmienia ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa nowelizująca ustawę o VAT), korzystanie z KSeF miało być obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców już od 1 lipca 2024 r. Przeprowadzony przez Ministerstwo Finansów audyt wykazał jednak wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu sytemu, w związku z czym zdecydowano o odroczeniu terminu wejścia w życie nowego obowiązku. Dodatkowo zadecydowano o etapowym wejściu w życie niektórych obowiązków. Obecnie z systemu KSeF można korzystać, ale nie trzeba.