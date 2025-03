1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Nowelizacja wprowadziła w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicje budynku i budowli, które nie odwołują się już do przepisów innych ustaw.

Reklama

Już dziś zapraszamy na bezpłatny webinar "Rzeczpospolitej". Link do rejestracji: https://transmisjeonline.pl/podatekodnieruchomosci

W ten sposób zlikwidowano część istniejących w tym zakresie wątpliwości. Zmiany są na tyle istotne, że ustawodawca, w ramach wyjątku, przewidział – po spełnieniu odpowiednich warunków – możliwość wydłużenia w tym roku terminu na złożenie deklaracji DN-1 do 31 marca br. Uprawnienie to dotyczy jednak tylko osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Nie mogły z niego skorzystać osoby fizyczne (nawet jeśli prowadzą działalność gospodarczą). Firmy mają zatem jeszcze kilka dni na weryfikację swoich rozliczeń i na przyjrzenie się posiadanej infrastrukturze po to, aby zakwalifikować firmowe obiekty do odpowiednich kategorii (budynek, budowla). Na ten temat pisaliśmy już sporo w dodatku podatkowym.

W tym numerze poruszamy natomiast inny gorący ostatnio temat. Jest on związany z wojną w Ukrainie i ze zmianami, jakie po wyborach w Stanach Zjednoczonych zachodzą w geopolityce. Coraz więcej mówi się o kwestiach bezpieczeństwa i o zwiększeniu wydatków na obronność, a rząd zapowiada szkolenia dla obywateli na wypadek wojny. Z tematyką wojska związana jest także nowa ulga podatkowa dla firm zatrudniających żołnierzy, wprowadzona od 1 stycznia br. Umożliwia ona przedsiębiorcom (podatnikom CIT i PIT) odliczenie określonej kwoty od podstawy opodatkowania, jeśli zatrudniają w ramach stosunku pracy żołnierzy obrony terytorialnej (OT) lub żołnierzy aktywnej rezerwy (AR). Szerzej na ten temat piszemy w artykule: "Zatrudniasz żołnierzy? Skorzystaj z ulgi podatkowej!".

Reklama

Zapraszam do lektury.