TSUE stanął w obronie członków zarządów spółek

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 27 lutego 2025 r. przełomowy wyrok odnoszący się do odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki (C‑277/24). Orzeczenie jest o tyle istotne, iż podważa stosowaną w Polsce do tej pory procedurę, że członek zarządu spółki nie mógł kwestionować ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnej dokonanych przez organ podatkowy w ramach postępowania podatkowego wobec spółki. Rozstrzygnięcie TSUE w rezultacie może skutkować wznawianiem postępowań już zakończonych, niewątpliwie powinno również doprowadzić do dyskusji na temat zmiany polskich przepisów w tym zakresie.