Kiedy firma szkoleniowa skorzysta ze zwolnienia z VAT - interpretacja dyrektora KIS

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2025 r. (0114-KDIP4-2.4012.21. 2025.2.MMA).

Z pytaniem o możliwość zastosowania zwolnienia z VAT względem organizowanego kursu doskonalenia zawodowego dla osób wykonujących lub planujących wykonywanie zawodu dyrektora finansowego zwróciła się spółka świadcząca profesjonalnie szkolenia biznesowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych, doświadczonych wykładowców i realizowane online w wersji live, w formie webinariów, według z góry określonego programu, regulaminu i harmonogramu. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie do roli dyrektora finansowego – m.in. zapoznanie z zawodem, przygotowanie do jego wykonywania, a także doskonalenie kompetencji w obszarach w nim istotnych. Na zajęciach poruszane są praktyczne aspekty zawodu, m.in. dotyczące marketingu, współpracy z klientem, sztuką negocjacji, modelowania strategicznego, oceny projektów inwestycyjnych czy zarządzania działem finansowym. Warunkiem ukończenia kursu jest odbycie całości szkolenia i opanowanie objętego nim materiału – wykonanie wszystkich prac domowych, za które uczestnicy otrzymują punkty. Uzyskanie 80 proc. spośród wszystkich możliwych punktów uprawnia do uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia. Metodologia prowadzenia zajęć zbliżona jest więc do tej stosowanej przez uczelnie wyższe. Spółka nie posiada jednak statusu uczelni czy jednostki naukowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, pogram zajęć nie jest weryfikowany przez właściwe instytucje państwowe i nie są one ani w całości, ani w części finansowane ze środków publicznych.