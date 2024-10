Do podpisu Prezydenta trafi nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidująca możliwość rozliczeń przedsiębiorców dopiero po otrzymaniu należności od kontrahenta. Taką metodę, zwaną kasową, będzie można stosować od 1 stycznia 2025 r. Była to jedna z obietnic wyborczych obecnie rządzącej koalicji.

Posłowie odrzucili w piątkowym głosowaniu poprawki Senatu. Zmierzały one do odsunięcia wejścia w życie niektórych przepisów ustawy do 2026 roku, a także do ograniczenia zastosowania ustawy tylko do niektórych przedsiębiorców.