Środki trwałe otrzymane w darowiźnie. Fiskus przyznaje, że przerwanie amortyzacji jest niekonstytucyjne

Przedsiębiorca może rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne od otrzymanych w darowiźnie środków trwałych, które przyjął do używania przed 2018 r. To możliwe, choć przepisy się zmieniły. Potwierdza to minister finansów.