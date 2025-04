Przedsiębiorca rozliczy kurtkę, buty i kask w firmowych kosztach. Interpretacja fiskusa

Jeśli przedsiębiorca potrzebuje do działalności rzeczy chroniących go przed różnymi zagrożeniami, może zaliczyć wydatki na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus potwierdził to w interpretacji.