Przetargi bez chińskich firm?

Czy wykluczenie chińskiego wykonawcy z przetargu na budowę odcinka autostrady A2 to epizod, czy może zapowiedź głębszego trendu, wspieranego ostatnimi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie wykonawców spoza UE?

Firmy z Azji realizują w ramach rządowego programu drogowego dziewięć kontraktów o łącznej wartości 7,3 miliarda złotych. Stanowi to 11 proc. wartości wszystkich bieżących umów na budowę szybkich dróg w Polsce. Polscy wykonawcy oskarżają te firmy o nierówną konkurencję, twierdząc, że wygrywają przetargi dzięki przewadze w dostępie do taniego kapitału, a zyski transferują do swoich krajów.– Zdecydowanie jest to zapowiedź szerszego trendu, a decyzje dotyczące wykluczania wykonawców spoza UE już zapadały. Ostatnie wyroki Trybunału w Luksemburgu stworzyły klimat dla takich działań – powiedział w programie prof. Piotr Bogdanowicz.