Skazany za szkodę, którą już naprawił. Jest kasacja do SN

Sąd skazał mężczyznę za doprowadzenie spółki, od której pożyczył pieniądze, do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem i zobowiązał go do zapłaty jej 6 tys. zł w ramach naprawienia szkody. Problem w tym, że pieniądze zostały już oddane na podstawie orzeczenia innego sądu.