Przypomnijmy, że pod koniec maja w Radzie Dialogu Społecznego ruszyły negocjacje płacowe. Od tego momentu partnerzy społeczni starali się dojść do porozumienia m.in. w kwestii wysokości pensji minimalnej na przyszły rok.
Związki zawodowe sugerowały wzrost o 7,48 proc. (tj. nie mniej niż 349 zł). Co w efekcie oznaczało płacę nie niższą niż 5015 zł brutto. Jak tłumaczyli związkowcy, istotne dla nich było, aby nie dopuścić do realnego spadku minimalnego wynagrodzenia. Skupiali się też na relacji płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia (aby nie spadła ona poniżej poziomu 50 proc.).
Z kolei większość organizacji pracodawców postulowała podwyżki w kwocie nie większej niż 50 zł, tj. do 4716 zł. Ich zdaniem, niższa podwyżka ograniczy presję inflacyjną.
Ostatecznie do porozumienia nie doszło. I każda ze stron podtrzymała swoje stanowisko. Efekt? Rząd dysponował pełną swobodą w podjęciu ostatecznej decyzji odnośnie do powyższych kwestii. Czas miał do połowy września.
Z projektu rozporządzenia w tej sprawie, które zostało opublikowane w poniedziałek w Dzienniku Ustaw, wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie w 2026 roku 4806 zł. To wzrost o około 3 proc. w stosunku do aktualnej stawki. Natomiast minimalna stawka godzinowa wypłacana będzie w kwocie 31,40 zł.
Wraz z podwyżką najniższej pensji wzrosną też inne świadczenia, których wysokość jest powiązana z minimalną płacą. Skoro od 1 stycznia 2026 r. najniższa pensja wyniesie 4 806 zł, to od nowego roku maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wyniesie 72 090 zł (obecnie 69 990 zł).
Wyższe kwoty dostaną też osoby, które doświadczyły mobbingu lub z powodu nękania rozwiązały umowę o pracę. Mają one prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 4806 zł (obecnie 4666 zł).
Od wspomnianych kwot jest też uzależniony dodatek za pracę w nocy. Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.
Minimalne wynagrodzenie determinuje też wysokość preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. W efekcie należności do ZUS płacone przez 24 miesiące od podstawy wymiaru w wysokości 30 proc. pensji minimalnej wyniosą w 2026 r. 456,16 zł (obecnie 442,88 zł).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (DzU z 2025 r., poz. 1242)
