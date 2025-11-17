Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak rozliczyć wsparcie finansowe działalności rolniczej

Każde przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie, powinno przy podejmowaniu decyzji co do momentu i sposobu ujmowania w księgach rachunkowych, kierować się celami i warunkami udzielania oraz zasadami i okresami jego płatności.

Publikacja: 17.11.2025 04:50

Jak rozliczyć wsparcie finansowe działalności rolniczej

Jak rozliczyć wsparcie finansowe działalności rolniczej

Foto: Adobe Stock

Marek Barowicz

Zasady wyceny i ujmowania biologicznych aktywów trwałych i obrotowych, niebiologicznych produktów rolniczych oraz ustalania wyniku działalności rolniczej powinny być określone w przyjętej przez przedsiębiorstwo polityce rachunkowości. Okresowo, co najmniej na koniec roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację stanu zwierząt i roślin drogą spisu z natury, a jeżeli warunki na to nie pozwalają – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Tematyka ta była omawiana w „Tygodniku Podatników” z 23 i 30 czerwca, z 28 lipca, z 11 i 18 sierpnia, z 8 i 15 września, z 13 października i z 10 listopada. W dzisiejszym numerze kontynuujemy wyjaśnianie tych zagadnień.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
WSKAŻNIKI I STAWKI. 1-7 czerwca 2025.
Rachunkowość
WSKAŻNIKI I STAWKI. 1-7 czerwca 2025.
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
KSeF będzie wciąż dopuszczał faktury papierowe. Jest projekt ustawy
Rachunkowość
KSeF będzie wciąż dopuszczał faktury papierowe. Jest projekt ustawy
Nadchodzi rewolucja dla firm. Resort finansów pokazał „mapę drogową”
Rachunkowość
Nadchodzi rewolucja dla firm. Resort finansów pokazał „mapę drogową”
Sztuczna inteligencja nie zastąpi księgowych
Rachunkowość
Sztuczna inteligencja nie zastąpi księgowych
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Testy systemu e-Faktur czas zacząć
Rachunkowość
Testy systemu e-Faktur czas zacząć
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie