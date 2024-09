Prawna ochrona sygnalistów nie wystarczy do walki z nadużyciami

– To wskazówki pochodzące od sygnalistów są najskuteczniejszym sposobem wykrywania nadużyć w organizacjach i ten stan pozostaje niezmienny od lat – podkreśla Jarosław Grzegorz, partner EY z zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Tę opinię potwierdzają dane międzynarodowej organizacji ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), która zrzesza profesjonalistów zajmujących się przeciwdziałaniem i wykrywaniem nieprawidłowości. Według ACFE Report to the Nations 2024 sygnaliści umożliwili wykrycie aż 43 proc. wszystkich zidentyfikowanych nieprawidłowości. I byli w tym trzykrotnie bardziej skuteczni niż kolejne na liście działania audytu wewnętrznego.