Kto może zwołać posiedzenie rady nadzorczej?

Za należyte organizowanie prac rady nadzorczej, a w szczególności zwoływanie jej posiedzeń, odpowiada przewodniczący rady nadzorczej (art. 221¹ k.s.h.). Może on być powoływany przez zgromadzenie wspólników lub wybierany przez członków rady nadzorczej. Umowa spółki powinna to jednoznacznie określać. Zgodnie z przepisami k.s.h. umowa spółki może przyznawać określone uprawnienia, związane z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności, również innym jej członkom. Warto o to zadbać w postanowieniach umowy spółki, by w przypadku nieobecności lub choroby przewodniczącego było możliwe zwołanie posiedzenia tego organu. O zwołanie posiedzenia rady nadzorczej może zawnioskować zarząd spółki oraz każdy członek rady. W przypadku otrzymania takiego żądania, do którego należy dołączyć proponowany porządek obrad, przewodniczący rady jest zobowiązany do zwołania posiedzenia. Powinno się ono odbyć nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli nie nastąpi zwołanie posiedzenia rady nadzorczej, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie na podstawie art. 221¹ § 5 k.s.h.