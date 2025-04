Czy urzędnik w wieku przedemerytalnym może przystąpić do PPK?

- Jestem pracownikiem urzędu, mam 57 lat i zastanawiam się, czy powinnam przystąpić do PPK. Wydaje mi się, że w moim wieku nie ma to sensu, a poza tym boję się, że mogę stracić środki, które przekażę do programu.

Nawet krótkotrwałe oszczędzanie w PPK jest korzystne. W PPK nie oszczędza się samemu, do środków uczestnika PPK dokłada się jego pracodawca i państwo. Uczestnik finansuje wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. jego wynagrodzenia (w przypadku osób otrzymujących niską pensję, wpłata ta może zostać obniżona – nawet do 0,5 proc.). Do tego pracodawca dokłada swoją wpłatę podstawową, wynoszącą 1,5 proc. wynagrodzenia uczestnika. Poza tym zarówno pracodawca, jak i uczestnik PPK mogą podjąć decyzje o finansowaniu wpłaty dodatkowej. Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić do 2 proc., a wpłata dodatkowa pracodawcy – do 2,5 proc. wynagrodzenia uczestnika. Państwo – po spełnieniu przez uczestnika określonych warunków – przekazuje na jego rachunek PPK jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (po 240 zł za rok). Oznacza to, że uczestnik PPK, który sfinansował wpłatę do PPK w wysokości np. 100 zł, otrzymuje od swojego pracodawcy 75 zł, a do tego dochodzą ewentualne zyski kapitałowe oraz środki pochodzące od państwa.