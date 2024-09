Teresa Siudem: Sądowy rejestr w stylu retro

Fundację rodzinną można zakładać od 2023 r. Rejestr Fundacji Rodzinnych (RFN) prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Do tej pory zarejestrowano w nim ok. 1400 takich podmiotów. Rejestr – w przeciwieństwie do innych tego typu rejestrów, np. Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzony jest w formie papierowej. Co to oznacza w praktyce? To, że jeżeli chcemy uzyskać odpis z tego rejestru musimy wysłać pisemne zapytanie do sądu rejestrowego. Dostarczanie odpisu z sądu odbywa się za o pośrednictwem operatora pocztowego, a jeśli chcemy sprawę przyspieszyć, możemy się wybrać do Piotrkowa Trybunalskiego.