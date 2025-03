Zbliża się termin złożenia deklaracji PON

1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Nowelizacja wprowadziła do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych autonomiczne definicje budynku i budowli, które nie odwołują się już do przepisów innych ustaw (w szczególności prawa budowlanego), tak jak to było przed nowelizacją. W ten sposób zlikwidowano część istniejących w tym zakresie wątpliwości. Przyporządkowanie firmowego obiektu do odpowiedniej kategorii (budynek albo budowla) niejednokrotnie sprawiało bowiem podatnikom wiele trudności i znajdowało swój finał przed sądami administracyjnymi. Wszystko dlatego, że dla budowli ustawa przewiduje aż 2-proc. podatek od nieruchomości, liczony od jej wartości. A wartość firmowych budowli jest czasami bardzo duża.