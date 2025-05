Jak rozliczyć PIT od wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki komandytowej?

Wspólnikom spółki komandytowej uprawnionym do prowadzenia spraw spółki może zostać przyznane wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Przyznanie tego wynagrodzenia oraz zasady jego wypłaty określa uchwała wspólników. Pojawia się pytanie, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychody uzyskiwane przez wspólnika jako komplementariusza z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie spółki komandytowej, której umowa stanowi, że za prowadzenie spraw spółki komplementariusz może otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie to zostało przyznane komplementariuszowi przez zebranie wspólników.