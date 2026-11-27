Od kilku lat toczą się intensywne dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Głównie wynikają one z przyjęcia przez Unię Europejską do europejskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, powszechnie zwanej dyrektywą CSRD. Została ona implementowana do polskiego porządku prawnego głównie poprzez nowelizację ustawy – prawo o rachunkowości, nakładając na polskich przedsiębiorców obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2025 r. i w pierwszej kolejności miała objąć największe przedsiębiorstwa, a w kolejnych latach także mniejszych przedsiębiorców.