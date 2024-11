Mechanizm skargowy jako narzędzie strategiczne w modelu ESG

Budzi obecnie zainteresowanie ze względu na długo oczekiwane wdrożenie do polskiego porządku prawnego ustawy o ochronie sygnalistów. W przestrzeni publicznej toczą się dyskusje na temat wdrażania tej regulacji. Milton Friedman z pewnością zapytałby dziś, ile musimy na tym stracić. W nowym modelu biznesowym opartym na ESG pytamy, jak możemy na tym zyskać. I taką perspektywę oferują nam Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. Mechanizm skargowy możemy potraktować jako opresyjny obowiązek nałożony przez państwo lub jako narzędzie zarządzania, które wzmocni nasz biznes. Jak by to wyglądało z tej drugiej perspektywy?