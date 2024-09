To jeden ze sposobów na zminimalizowanie strat poniesionych przez osoby prowadzące biznes na zalanych terenach. W czasie zawieszenia działalności nie trzeba płacić składek ani podatków. Procedura zawieszenia nie jest przy tym skomplikowana. Przedsiębiorca posiadający profil zaufany lub e-dowód może złożyć wniosek na stronie biznes.gov.pl, a jeśli nie posiada żadnego z nich – w dowolnym urzędzie gminy czy miasta. Niestety to rozwiązanie nie jest powszechnie dostępne. Mogą z niego skorzystać tylko osoby, które przy prowadzonej działalności gospodarczej nie zatrudniają pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowę o pracę. Takie umowy musieliby wcześniej rozwiązać, co jest możliwe m.in. na podstawie porozumienia stron.

Ulgą dla przedsiębiorców, którzy nie zlikwidują biznesu ani go nie zawieszą, jest odroczenie terminów opłacenia należych podatków i składek. Dodatkowo przedsiębiorca może wnioskować w ZUS, w uproszczonej procedurze, o umorzenie składek na własne ubezpieczenia, których nie jest w stanie opłacić.

Każdego kolejnego dnia słyszymy o nowych rozwiązaniach pomocowych dla pracodawców i przedsiębiorców, których firmy uległy zniszczeniu. W artykule:„ Powódź: obowiązki pracodawców” podsumowujemy te, które przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, a które Rada Ministrów zdecydowała się wdrożyć na terenach objętych klęską żywiołową.

