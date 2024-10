Kiedy i za co wolno ukarać pracownika karą porządkową?

Kodeks pracy ściśle określa zasady, wedle których pracodawca może stosować kary porządkowe względem pracowników. Każde uchybienie tym zasadom przez pracodawcę rodzi obowiązek uchylenia kary, jeśli pracownik skorzysta z prawa odwołania się od niej do sądu pracy. Mimo to praktyka pokazuje, że pracodawcy stosują kary porządkowe względem pracowników w sytuacji, gdy nie mają wystarczających podstaw do definitywnego rozwiązania stosunku pracy lub w sytuacji, gdy mimo takich podstaw pracodawca chce dać szansę pracownikowi na poprawę zachowania, jednocześnie podkreślając brak zgody na zachowania będące podstawą ukarania. Pamiętać jednak należy, że nawet w przypadku skrajnie oczywistych przewinień pracownika pracodawca jest jedynie uprawniony, a nie obowiązany do nałożenia kary.