Joanna Kalinowska: Polski nieład. Koniec rundy pierwszej. Wszystkich czekają podwyżki składek

Mądre głowy wciąż myślą, jak zniwelować szkody wprowadzone tzw. Polskim Ładem. Wśród nich są zmiany zasad liczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pisane na kolanie przepisy wniosły chaos do systemu podatkowego i wydrenowały portfele Polaków. Szczególnym absurdem okazało się wprowadzenie obowiązku opłacenia składki zdrowotnej od ceny sprzedaży firmowego majątku, co można było odbierać jak haracz.

Rozprawienie się ze składką zdrowotną wzięły na sztandary wszystkie ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych. Powrót do ryczałtu stanowił jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Niestety te obietnice nie spełnią się w 2025 r. Co prawda sprzedaż majątku firmy już nie wpływa na składkę zdrowotną, ale niewielu przedsiębiorców zapłaci ją w niższej wysokości. Wszystkich zaś czeka podwyżka składek społecznych – o ok. 180 zł miesięcznie dla zasad ogólnych i 35 zł przy preferencyjnym ZUS.