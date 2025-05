Katarzyna Wójcik: Tarcza okazuje się czasem skuteczną bronią

Pracodawca jest silniejszą stroną stosunku pracy. Takie stwierdzenie można spotkać w uzasadnieniu wielu sądowych wyroków. To on ustala zasady funkcjonujące w firmie i kontroluje warunki pracy, co może sprawiać wrażenie dominacji. Jest stroną silniejszą ekonomicznie, często korzystającą z obsługi prawnej. Aby wyrównać tę dysproporcję, ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań.

Okazuje się, że część z nich może być nadużywana przez pracowników. Przykładowo – próbują wykorzystać zgłoszenie mobbingu jako parasol ochronny, licząc na to, że zatrzyma on niekorzystną dla nich decyzję szefa. Podobne sytuacje zdarzają się ponoć z sygnalistami. Kontakt z mediami i ujawnienie publiczne traktują jako formę odwetu. O tym, jak zminimalizować ryzyko takich sytuacji można przeczytać w artykule pt.„Sygnalista czy jednak aferzysta?”.