Jak uniknąć błędów przy wdrażaniu dyrektywy o przejrzystości płac? Pracodawcy muszą zaktualizować opisy stanowisk, przypisać je do nowych kategorii oraz określić widełki płacowe i zasady premiowania.

Publikacja: 25.09.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Sarek-Sadurska

SPIS TREŚCI

  1. Traktowanie wdrożenia jako projektu kadrowego
  2. Brak zespołu projektowego lub niejasne role przy wdrażaniu dyrektywy
  3. Pominięcie komunikacji z partnerami społecznymi
  4. Brak przeprowadzenia wartościowania stanowisk
  5. Błędne lub niepełne wyliczenie luki płacowej
  6. Brak analizy wyników i identyfikacji obszarów ryzyka
  7. Zbyt ogólna strategia eliminacji luki płacowej
  8. Brak aktualizacji dokumentacji wewnętrznej
  9. Brak zmian w indywidualnych warunkach zatrudnienia

Pracownicy powinni mieć dostęp do jasnych i przejrzystych informacji na temat swojego stanowiska, jego wartości w strukturze organizacyjnej oraz zasad wynagradzania. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania zobowiązuje każde państwo członkowskie UE do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie przejrzystości systemów wynagrodzeń. Termin na implementację upływa 7 czerwca 2026 r., a projekt ustawy jest w przygotowaniu. Pracodawcy powinni jednak zacząć proces przygotowania do nowych wymogów jak najszybciej. Niektóre z rozwiązań, obejmujące proces rekrutacyjny zaczną bowiem obowiązywać już 24 grudnia 2025 r. na podstawie ustawy nowelizującej kodeks pracy. Ponadto, przygotowanie do pełnego wdrożenia dyrektywy to proces wieloetapowy, który wymaga czasu i odpowiednich przygotowań. Obejmuje wartościowanie stanowisk, dostosowanie struktur wynagrodzeń, konsultacje z partnerami społecznymi i zmiany dokumentów oraz procedur wewnętrznych.

