Jak uniknąć błędów przy wdrażaniu dyrektywy o przejrzystości płac?

Pracownicy powinni mieć dostęp do jasnych i przejrzystych informacji na temat swojego stanowiska, jego wartości w strukturze organizacyjnej oraz zasad wynagradzania. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania zobowiązuje każde państwo członkowskie UE do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie przejrzystości systemów wynagrodzeń. Termin na implementację upływa 7 czerwca 2026 r., a projekt ustawy jest w przygotowaniu. Pracodawcy powinni jednak zacząć proces przygotowania do nowych wymogów jak najszybciej. Niektóre z rozwiązań, obejmujące proces rekrutacyjny zaczną bowiem obowiązywać już 24 grudnia 2025 r. na podstawie ustawy nowelizującej kodeks pracy. Ponadto, przygotowanie do pełnego wdrożenia dyrektywy to proces wieloetapowy, który wymaga czasu i odpowiednich przygotowań. Obejmuje wartościowanie stanowisk, dostosowanie struktur wynagrodzeń, konsultacje z partnerami społecznymi i zmiany dokumentów oraz procedur wewnętrznych.