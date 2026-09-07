Rzeczpospolita
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Warunki zwolnienia dywidendy z podatku wciąż budzą wątpliwości

Ustawa o CIT uzależnia możliwość zastosowania zwolnienia dywidendy z podatku u źródła m.in. od niekorzystania przez spółkę uzyskującą dywidendę ze zwolnienia o charakterze podmiotowym w kraju jej rezydencji. Nie wprowadza natomiast warunku efektywnego opodatkowania samej dywidendy.

Publikacja: 07.09.2026 04:40

Kiedy dywidenda jest zwolniona z podatku u źródła

Kiedy dywidenda jest zwolniona z podatku u źródła

Foto: Adobe Stock

Kacper Skoczylas

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w ustnym uzasadnieniu wyroku z 3 czerwca 2026 r. (II FSK 960/25).

Holenderska spółka, będąca spółką dominującą wobec polskiej spółki zależnej, otrzymała dywidendę, od której pobrano podatek u źródła (WHT). Podatnik wystąpił o zwrot nadpłaty na podstawie ustawy o CIT, twierdząc, że spełnia wszystkie przesłanki zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła. Wskazywał m.in., że odbiorca dywidendy podlega w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów i nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, a zatem warunek z art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT jest spełniony. Spółka holenderska prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą i odprowadzała podatek dochodowy w Królestwie Niderlandów, co potwierdzały przedłożone sprawozdania finansowe.

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