Rzeczpospolita
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Użytkowanie samochodów służbowych może być ukrytym zyskiem

Posiadanie przez członka zarządu statusu pracownika, członka zarządu oraz wspólnika (udziałowca) spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek nie wyłącza możliwości kwalifikacji wydatków związanych z powierzonym mu autem firmowym jako ukrytego zysku.

Publikacja: 07.09.2026 04:30

Użytkowanie samochodów służbowych może być ukrytym zyskiem

Użytkowanie samochodów służbowych może być ukrytym zyskiem

Foto: Adobe Stock

Marcin Wądołek

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2026 r. (II FSK 1512/23).

Sprawa rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła spółki opodatkowanej estońskim CIT, której członkowie zarządu byli jednocześnie pracownikami oraz udziałowcami. Spółka udostępniała im samochody służbowe, a jednocześnie nie była prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów. Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną, pytając, czy wydatki ponoszone na użytkowanie tych samochodów mogą zostać uznane za ukryte zyski w rozumieniu art. 28m ustawy o CIT. Twierdziła jednocześnie, że udostępnienie samochodów nie ma związku z prawem do udziału w zysku. Zdaniem spółki to, że beneficjentami świadczenia były osoby, które były udziałowcami, nie miało znaczenia, gdyż z aut korzystały one jako pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe, a nie jako wspólnicy. Spółka twierdziła, że tym samym brak jest kluczowej przesłanki uznania świadczenia za ukryty zysk, czyli związku pomiędzy świadczeniem a prawem do udziału w zysku.

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