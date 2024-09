Większość osób zapytana o podatek od nieruchomości odpowie, że podatek ten w zasadzie nie jest wart szczególnej uwagi, bo przecież to są jakieś małe kwoty, niezauważalne w domowym budżecie. Nie to co PIT czy VAT. Zupełnie inaczej wygląda to jednak z perspektywy przedsiębiorców. Kwoty płacone przez gospodarstwa domowe są rzeczywiście niewielkie, ale trzeba sobie jednocześnie uświadomić, że w ubiegłym roku wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły aż 31 mld zł. Większość tej kwoty wpłaciły zatem firmy.