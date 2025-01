Kiedy spółka jawna traci status podatnika CIT

Na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie z początkiem 2021 r., spółka jawna pod pewnymi warunkami może uzyskać status podatnika CIT. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT spółka jawna ma status podatnika CIT, jeżeli ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złoży w określonym terminie do właściwych naczelników urzędów skarbowych informacji o podatnikach PIT i CIT mających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku tej spółki jawnej. W art. 1 ust. 5 ustawy o CIT wskazano natomiast, że spółka jawna posiada status podatnika CIT do dnia likwidacji tej spółki lub wykreślenia jej z właściwego rejestru.