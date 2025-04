Julita Karaś-Gasparska: Badanie sprawozdania finansowego - nowe limity dopiero od przyszłego roku

Jednostka, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, miała czas na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2024 r. do 31 marca br. Niektóre podmioty muszą teraz poddać swoje sprawozdania obowiązkowemu badaniu. Są też takie spółki, które z różnych przyczyn decydują się na takie badanie, mimo iż nie mają takiego obowiązku.

Obowiązkowemu badaniu podlegają m.in. sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz kontynuujących działalność jednostek sektora finansowego (banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych), spółek akcyjnych, a także jednostek stosujących MSR-y czy jednostek, które zostały połączone. Obowiązek badania sprawozdań dotyczy też innych jednostek prowadzących księgi rachunkowe, które w poprzedzającym roku obrotowym przekroczyły co najmniej dwa z warunków określonych w ustawie o rachunkowości: średniorocznego zatrudnienia (co najmniej 50 osób), sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego (co najmniej 3 125 000 euro) oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy (co najmniej 6 250 000 euro). Te dwa ostatnie limity zostały podwyższone od 1 stycznia br. Do końca ub.r. wynosiły odpowiednio 2 500 000 euro i 5 000 000 euro. Nowe limity będą jednak miały zastosowanie po raz pierwszy do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia ub.r. Oznacza to, że część podmiotów wypadnie z obowiązku badania sprawozdań finansowych.