Podatnik rozliczy VAT od materiałów budowlanych wywiezionych za granicę

Obowiązek rozliczenia w Polsce nietransakcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) powstaje niezależnie od obowiązku opodatkowania usługi budowlanej w kraju położenia nieruchomości.

Polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej często realizują usługi w innych krajach członkowskich UE. Takie usługi podlegają opodatkowaniu VAT w miejscu położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT w zw. z art. 31a ust. 2 lit. c rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011). Chociaż nie są one opodatkowane w Polsce, nie stoi to zasadniczo na przeszkodzie w odliczeniu VAT naliczonego od poczynionych tu zakupów niezbędnych do ich świadczenia. Kluczowe jest, aby: