Jak rozliczyć prace adaptacyjne wykonane przez wynajmującego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2024 r. (0114-KDIP2-1.4010.538.2024.1.MR1) sprecyzował podejście do tego zagadnienia.

Nie ulega wątpliwości, że co do zasady poniesienie wydatków na prace fit-out, w przypadku działalności w zakresie najmu komercyjnego, związane jest z uzyskaniem przychodów. Kontynuowanie zawartych już umów najmu czy też pozyskanie klienta z rynku nie byłoby bowiem możliwe bez prac dostosowujących wynajmowaną powierzchnię do potrzeb potencjalnego najemcy. Podatnik (wynajmujący) zadał pytanie czy z perspektywy ustawy o CIT ponoszone przez niego koszty prac adaptacyjnych dostosowujących lokal do indywidualnych potrzeb najemców (fit-out) powinny być rozliczane proporcjonalnie do długości okresu obowiązywania danej umowy najmu. W analizowanym przypadku koszt adaptacji w całości pokrywa wynajmujący, ponosi on także pełne ryzyko, a zakres prac każdorazowo opiera się na wytycznych najemcy i może obejmować roboty budowlane, elektryczne czy sanitarne.