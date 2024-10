Sygnaliści mogą zwiększyć ilość spraw w sądach. Jest problem z ich ochroną?

Ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów weszła w życie 25 września 2024 r. i nałożyła wiele obowiązków na podmioty prawne w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów. Kluczowe dla każdego podmiotu prawnego będzie ustalenie w pierwszej kolejności, czy będzie on obowiązany do wdrożenia procedury wewnętrznej dla dokonywania zgłoszeń wewnętrznych o nieprawidłowościach. O tej procedurze stanowi art. 23 ustawy o ochronie sygnalistów, który stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Do 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.